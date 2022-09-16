Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.