Геннадий Новосельцев: «Глава региона рассказал, как мы будем решать сложные задачи текущего периода»

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев прокомментировал отчет губернатора Владислава Шапши о деятельности Правительства области за 2021год, который он представил депутатам на заседании сессии областного парламента.
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев прокомментировал отчет губернатора Владислава Шапши о деятельности Правительства области за 2021год, который он представил депутатам на заседании сессии областного парламента.
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