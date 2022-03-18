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Геннадий Новосельцев: «Глава региона рассказал, как мы будем решать сложные задачи текущего периода»

Геннадий Новосельцев: «Глава региона рассказал, как мы будем решать сложные задачи текущего периода»

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев прокомментировал отчет губернатора Владислава Шапши о деятельности Правительства области за 2021год, который он представил депутатам на заседании сессии областного парламента.

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