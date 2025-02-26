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Школьница сумела отбиться от пьяного похитителя

Школьница сумела отбиться от пьяного похитителя

В США школьница из штата Флорида сумела отбиться от 31-летнего похитителя. Об этом пишет People. Утром в четверг 20 февраля 16-летняя Валери шла по своему району в Южном Майами, когда рядом остановился автомобиль.

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