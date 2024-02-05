Всего за два дня севастопольцы отдали мошенникам 8 млн рублей

Около 8 млн рублей отдали мошенникам жители Севастополя за минувшие выходные. Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, в течение 2 дней в полицию обратились 9 горожан в возрасте от 22 до 81 лет.
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