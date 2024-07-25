Путин: Органы следствия вносят огромный вклад в защиту интересов общества и РФ

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и поблагодарил их за твердость, принципиальность, результативную честную работу, верность своему призванию и стремление держать равнение на лучшие традиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии