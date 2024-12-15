Химик рассказала о полезных свойствах витамина А в косметике

Витамин А (ретинол) является одним из самых эффективных косметических компонентов из-за своего омолаживающего эффекта, который возникает за счет усиления им синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты при использовании.
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