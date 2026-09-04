ВСУ тщетно пытаются запутать ПВО России сменой высоты пролёта дронов

Противник меняет высоту и маршруты полётов, но не может обмануть системы обороны.Вооружённые силы Украины активно меняют тактику применения ударных беспилотников, используя диапазон высот от кромки деревьев до нескольких километров, однако запутать российские средства ПВО им не удаётся.
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