ЛНР отправила на захоронение 510 тысяч тонн ТКО

Три КПО планируется построить в ЛНР Российский экологический оператор разработали инициативу по строительству трех комплексных предприятий по переработке отходов (КПО) для Луганской Народной Республики, включая одно для твердых бытовых отходов.
Три КПО планируется построить в ЛНР Российский экологический оператор разработали инициативу по строительству трех комплексных предприятий по переработке отходов (КПО) для Луганской Народной Республики, включая одно для твердых бытовых отходов.
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