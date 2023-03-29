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ЛНР отправила на захоронение 510 тысяч тонн ТКО

ЛНР отправила на захоронение 510 тысяч тонн ТКО

Три КПО планируется построить в ЛНР Российский экологический оператор разработали инициативу по строительству трех комплексных предприятий по переработке отходов (КПО) для Луганской Народной Республики, включая одно для твердых бытовых отходов.

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