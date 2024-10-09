🇺🇦Еще один укро-мародер хвастается своей добычей. 📌ВСУшник перед бегством запечатлел аккуратно уложенную, готовую к вывозу бытовую технику.
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СЗ
Светлана Зуева
Пилять,НИЩЕБРОДЫ....😡😡😡
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10 час.
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🇺🇦Еще один укро-мародер хвастается своей добычей. 📌ВСУшник перед бегством запечатлел аккуратно уложенную, готовую к вывозу бытовую технику.
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