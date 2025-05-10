Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Хафтаром

Президент России Владимир Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, который ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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