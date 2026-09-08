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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова назвала любимые виды спорта: «В мой топ входят бокс, теннис и вейксерф. В падел тоже пробовала, но мне это интересно, только когда есть хорошая компания, просто порезвиться»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала свои любимые виды спорта. «Недавно попробовала себя в большом теннисе.

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