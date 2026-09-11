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Немецкий дог наводит ужас одним видом: какой характер скрывается за ростом под метр

Немецкий дог наводит ужас одним видом: какой характер скрывается за ростом под метр

Немецкий дог – это собака, которую невозможно не заметить. Рост под метр, вес под центнер, грудная клетка как бочка – и при этом нежный, почти детский взгляд, обращенный к хозяину.

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