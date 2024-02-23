Жена Кологривого отреагировала на слухи о его тайном романе с Муцениеце

Жена звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, артистка Александрина Питиримова отреагировала на слухи о том, что причиной ее расставания с супругом стал тайный роман актера с Агатой Муцениеце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии