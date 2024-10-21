Президентские выборы: Смотрите цветную карту по регионам

В воскресенье, 20 октября, в Республике Молдова прошли президентские выборы. Если учитывать голоса из каждого региона, то после обработки 100% протоколов кандидат от ПДС Майя Санду победила в 22 административных округах, тогда как кандидат от ПСРМ Александр Стояногло победил в 14 административных округах страны, а Ренато Усатый – только в одном.