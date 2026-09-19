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«Марья Ивановна, я больше так не буду». Алексей Попов раскритиковал Леклера

«Марья Ивановна, я больше так не буду». Алексей Попов раскритиковал ЛеклераОткрытый источникГонщик Ferrari Шарль Леклер после стычки с Льюисом Хэмилтоном в Монце продемонстрировал, почему он вряд ли когда-нибудь станет чемпионом мира, считает российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов.

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