Слёзы Загитовой, обман Трусовой, похвала Дикиджи и признание Авербуха: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова отпраздновала 22-летие на море и растрогалась после видеоролика поклонников, а Александра Трусова и Софья Самоделкина рассказали, как пошли на обман, чтобы поздравить одну из подруг с днём рождения в больнице.
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