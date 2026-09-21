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Эбола в Конго: как смертельная вспышка разрастается с каждым днём

В Демократической Республике Конго ситуация с лихорадкой Эбола вышла из-под контроля. Как сообщает Ведомости, по данным Национального института общественного здравоохранения Конго, общее количество смертей от болезни достигло 3699 человек.

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