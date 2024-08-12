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Филиппо призвал остановить НАТО после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Филиппо призвал остановить НАТО после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Североатлантический альянс готов "на все" ради дальнейшей эскалации конфликта. Так лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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