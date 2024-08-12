Североатлантический альянс готов "на все" ради дальнейшей эскалации конфликта. Так лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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