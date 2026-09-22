МИД КНР заявил о стремлении к открытому ИИ на благо общества

МИД КНР подчеркнул необходимость открытости ИИ для всеобщего блага. Го Цзякунь заявил об этом перед визитом Си Цзиньпина в США с 23 по 25 сентября, где планируется обсудить торговлю, редкоземельные металлы и технологии с Дональдом Трампом.
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