МИД КНР заявил о стремлении к открытому ИИ на благо общества

МИД КНР подчеркнул необходимость открытости ИИ для всеобщего блага. Го Цзякунь заявил об этом перед визитом Си Цзиньпина в США с 23 по 25 сентября, где планируется обсудить торговлю, редкоземельные металлы и технологии с Дональдом Трампом.