Президента Украины Владимира Зеленского предупредили о возможности возникновения "новых Авдеевок". Старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что российские войска продолжат освобождать территорию под Донецком, и Вооруженные силы Украины могут оказаться в ситуации, схожей с Авдеевкой.