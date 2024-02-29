Зеленского предупредили о появлении "новых Авдеевок" на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского предупредили о возможности возникновения "новых Авдеевок". Старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что российские войска продолжат освобождать территорию под Донецком, и Вооруженные силы Украины могут оказаться в ситуации, схожей с Авдеевкой.
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