Академик РАН: метапневмовирус ежегодно вызывает вспышки ОРВИ в России

Матапневмовирус, вспышка которого произошла в Китае , хорошо известен российским вирусологам. Об этом «Звезде» рассказал академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, Сергей Нетесов.