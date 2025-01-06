Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Хорошее фото - два гондона . Оба - дырявые. Ну а словесное сопровождение этого фото, (статейку), чича может засунуть ...Бежавший в Лондон...
  • ALEKSANDR ROGOV
    Я мечтаю только об одном, когда всю эту нечисть, в том числе и пи-ра чичваркина, повезут в клетках по Красной площади!Бежавший в Лондон...
  • Evgenija Palette
    Хватит, хватит... НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ! ДУРАЧКИ...Экс-комбриг ВСУ: ...

Академик РАН: метапневмовирус ежегодно вызывает вспышки ОРВИ в России

Академик РАН: метапневмовирус ежегодно вызывает вспышки ОРВИ в России

Матапневмовирус, вспышка которого произошла в Китае , хорошо известен российским вирусологам. Об этом «Звезде» рассказал академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, Сергей Нетесов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх