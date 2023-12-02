Киевстонер из группы «Грибы» рассказал, как созванивается с Пугачевой

Бывший участник музыкальной группы «Грибы» Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, заявил, что поддерживал связь с певицей Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным* после того, как они уехали из России.
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