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Царьград

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Почти полмиллиона за "переезд"? Жительница Петербурга решила стать "северянкой" ради пособий. Подробности

Почти полмиллиона за "переезд"? Жительница Петербурга решила стать "северянкой" ради пособий. Подробности

Петербурженка получила условный срок за фиктивный переезд на Чукотку ради пособий.Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор многодетной матери, которая оформила фиктивную регистрацию на Чукотке, чтобы получать повышенные детские пособия, пишет Baza.

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