Почти полмиллиона за "переезд"? Жительница Петербурга решила стать "северянкой" ради пособий. Подробности

Петербурженка получила условный срок за фиктивный переезд на Чукотку ради пособий.Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор многодетной матери, которая оформила фиктивную регистрацию на Чукотке, чтобы получать повышенные детские пособия, пишет Baza.
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