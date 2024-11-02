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Сербия скорбит по погибшим на железнодорожном вокзале в Нови-Саде

Сербия скорбит по погибшим на железнодорожном вокзале в Нови-Саде

Число погибших при вчерашнем обрушении козырька железнодорожного вокзала в сербском Нови-Саде выросло до 14.

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