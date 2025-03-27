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Царьград

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В Саратове задержаны создатели ПО "Мамонт", обвиняемые в 300 киберпреступлениях

В Саратове задержаны создатели ПО "Мамонт", обвиняемые в 300 киберпреступлениях

В Саратове трое местных жителей задержаны за создание вредоносного ПО "Мамонт". Они под маской приложений распространяли его, чтобы перевести деньги с карт жертв в пользу сообщников, совершив более 300 киберпреступлений.

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