Spotify начал тестировать создание плейлистов с помощью ИИ по текстовым описан...

Spotify начал тестировать создание плейлистов с помощью ИИ по текстовым описаниямSpotify, популярный стриминговый музыкальный сервис, приступил к тестированию функции на базе ИИ — созданию плейлистов по текстовым описаниям.
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