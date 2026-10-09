Некрасов рассказал, как хоккеист «Торонто» Марченко признался ему, что болеет за «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об общении с российскими хоккеистами НХЛ, в том числе с нападающим «Торонто» Кириллом Марченко.
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