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Некрасов рассказал, как хоккеист «Торонто» Марченко признался ему, что болеет за «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об общении с российскими хоккеистами НХЛ, в том числе с нападающим «Торонто» Кириллом Марченко.

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