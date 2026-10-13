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Царьград

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В Домодедове «КамАЗ» рухнул на легковушку: погибли женщина и ребёнок

В Домодедове «КамАЗ» рухнул на легковушку: погибли женщина и ребёнок

На улице Речной в Домодедове гружёный «КамАЗ» опрокинулся на легковой автомобиль, в результате чего погибли женщина-водитель и ребёнок.

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