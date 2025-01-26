Nissan начал продажи дешевых фургонов, сделанных из кроссовера

В Южной Африке открыли приём заявок на Nissan Magnite Move: двухместную версию «бюджетника». Второй ряд кресел демонтирован, появилась металлическая сетка перед грузовым отсеком, заглушены задние окна, а стекло пятой двери защищено.
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