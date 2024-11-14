Российские военные продвигаются вперед у сел Новодаровка и Равнополь

Российская армия продвигается вперед на запад от сел Новодаровка и Ровнополь. Как сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, российские бойцы практически полностью выровняли участок линии соприкосновения между селами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии