Российские военные продвигаются вперед у сел Новодаровка и Равнополь

Российская армия продвигается вперед на запад от сел Новодаровка и Ровнополь. Как сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, российские бойцы практически полностью выровняли участок линии соприкосновения между селами.