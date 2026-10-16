Larry Sabato’s Crystal Ball: “In what has become a blue 2026 midterm environment, Democrats are poised to make gains in the state legislatures, according to our second and final handicapping of state legislature control before the 2026 elections.
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