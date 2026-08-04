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Кожаная сумка потускнела и покрылась пылью: поможет мицеллярная вода, главное — действовать грамотно

Кожаная сумка потускнела и покрылась пылью: поможет мицеллярная вода, главное — действовать грамотно

Со временем даже хорошо сшитая кожаная сумка может покрыться пылью, потерять блеск и потускнеть. Чтобы освежить ее, используйте мицеллярную воду, но при условии, что она не содержит спирта, масел, красителей.

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