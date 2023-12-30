Почему Россия торгует с вражескими странами

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Не понятно , почему всё время пытаются очернить Ленина и здесь тоже воткнули , яко бы за то , что он торговал( да он и не торговал вовсе , а только покупал честно за золото всё самое необходимое ) , когда был голод . Я представляю , чтобы Вы делали , чтобы спасти народ в такой ситуации . И потом Ленина в это время уже в руководстве и не было . Вы должны молиться на то , что он вообще на свет появиться и смог вывести страну из монархии , буржуазного и капиталистического ада и начал строить свой справедливый мир . И у него получилось . Результаты вы все видели , а вот то, что упустили ситуацию и дали мрази попасть во власть и воровать в стране , так это скорее ошибки нашего поколения . Это же как дважды два