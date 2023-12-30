Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 731 подписчик

Почему Россия торгует с вражескими странами

Почему Россия торгует с вражескими странами

США — враг, это понятно. Однако наш жестокий мир не является чёрно-белым. Отношения между государствами строятся не «по Толкину», когда есть эльфы, и есть орки, и единственный формат общения для них — попытка уничтожить друг друга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не понятно , почему всё время пытаются очернить Ленина и здесь тоже воткнули , яко бы за то , что он торговал( да он и не торговал  вовсе , а только покупал честно за золото всё самое необходимое ) , когда был голод . Я представляю , чтобы Вы делали , чтобы спасти народ в такой ситуации . И потом Ленина в это время уже в  руководстве и не было . Вы должны молиться на то  , что он вообще на свет появиться и смог вывести страну из монархии , буржуазного и капиталистического ада и начал строить свой справедливый мир . И у него получилось . Результаты вы все видели , а вот то, что упустили ситуацию и дали мрази попасть во власть и  воровать в стране , так это скорее ошибки нашего поколения . Это же как дважды два
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх