Как сын Круга: споет ли наследник Шатунова его песни

Поклонники экс-солиста «Ласкового мая» возлагают большие надежды на его детей. Юрий Шатунов кадр шоу "Привет, Андрей!"Перед своей скоропостижной смертью Юрий Шатунов успел отсудить у продюсера группы «Ласковый май» право исполнять свои хиты.