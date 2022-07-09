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Как сын Круга: споет ли наследник Шатунова его песни

Как сын Круга: споет ли наследник Шатунова его песни

Поклонники экс-солиста «Ласкового мая» возлагают большие надежды на его детей. Юрий Шатунов кадр шоу "Привет, Андрей!"Перед своей скоропостижной смертью Юрий Шатунов успел отсудить у продюсера группы «Ласковый май» право исполнять свои хиты.

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