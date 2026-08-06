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В Германии депутаты АдГ предупредили о рисках из-за поддержки ударов ВСУ по России

В Германии депутаты АдГ предупредили о рисках из-за поддержки ударов ВСУ по России

Депутаты фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге выступили с парламентским запросом, в котором указали на риски для безопасности ФРГ, связанные с поддержкой властями Германии ударов Вооруженных сил Украины по территории России.

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