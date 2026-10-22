Инцидент произошел на 36-й минуте второго периода: капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин толкнул форварда магнитогорцев Дмитрия Силантьева в борт, за что получил удаление до конца матча.
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