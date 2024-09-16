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Восемь человек ранены при обстреле ВСУ Белгорода

Восемь человек ранены при обстреле ВСУ Белгорода

Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянииВо время обстрела Белгорода со стороны ВСУ, предварительно, восемь мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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