Восемь человек ранены при обстреле ВСУ Белгорода

Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянииВо время обстрела Белгорода со стороны ВСУ, предварительно, восемь мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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