Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Воскресенский
    Получается предал Родину, наплевал на народ, чтобы спасти свои заграничные сбережения, дома итп. В СССР вплоть до ра...ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА...
  • Владимир Витковский
    Так потому гранату тебе подобным обезьянам и не дают, только в миску парашу подлевают.ВПК хуситов дости...
  • Владимир Витковский
    А это ливероколбасное существо может только хрюкнуть бред, мозгов то от опороса нет.ВПК хуситов дости...

Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

АВТОР: https://dzen.ru/a/Zm7WgI5PDUGa. Замещающую миграцию заинтересованные в ней силы любят обосновывать своей заботой о России (как же без патриотизма) – численность населения снижается, а рядом полумиллиардный Евросоюз и полуторамиллиардный Китай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх