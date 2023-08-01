У мужчины есть двое детей от первого брака и вторых отношений. Живет один. Не смейтесь, но серьезный.
У мужчины двое детей. Готовы стать его женой?
Комментарии
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Денис Викторович
При нашей судебной системе, отцы одиночки редкий случай. Суд всегда на стороне женщины. Будете смеяться, но в Библии, это проклятие Богом народа. Тревожный звонок о том, что Бог отвернулся от людей. Дети, живущие без отца - несчастные дети. Без цели, без инициативы, без мозгов. Одним словом - безотцовщина. В наши дни - конченая безотцовщина. Нет будущего у такой страны, где дети растут в основном без отца.
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15 час.
Элина Морозова
Детей надо оставлять с отцами, пусть мужчины САМИ ими занимаются, а не скидывают на всяких бабок-нянек. Вот тогда и будет МУЖСКОЕ воспитание А женщины пусть будут свободны и строят свою жизнь.
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15 час.
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