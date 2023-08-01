У мужчины двое детей. Готовы стать его женой?

Денис Викторович

При нашей судебной системе, отцы одиночки редкий случай. Суд всегда на стороне женщины. Будете смеяться, но в Библии, это проклятие Богом народа. Тревожный звонок о том, что Бог отвернулся от людей. Дети, живущие без отца - несчастные дети. Без цели, без инициативы, без мозгов. Одним словом - безотцовщина. В наши дни - конченая безотцовщина. Нет будущего у такой страны, где дети растут в основном без отца.