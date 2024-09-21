На дачу Пугачевой наконец-то нашелся покупатель

Стоимость была снижена почти вдвое Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press По информации телеграм-канала Mash, для роскошной дачи примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Солнечногорске, выставленной на продажу за 125 миллионов рублей, наконец-то нашелся покупатель.
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