На дачу Пугачевой наконец-то нашелся покупатель

Стоимость была снижена почти вдвое Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press По информации телеграм-канала Mash, для роскошной дачи примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Солнечногорске, выставленной на продажу за 125 миллионов рублей, наконец-то нашелся покупатель.