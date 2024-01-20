Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    и правильно,лишить мандата и имущества))Малинкович потреб...
  • Валентин Воробьев
    Прав Соседов. Абсолютно в точку!👍Критик Сергей Сос...
  • holms sherlok
    правильно, скоро евро не будет, евросоюз на грани распада, финансирование с германии, франции кончилось денег нет....Опрос: 68% гражда...

Nature: компьютерное моделирование воссоздало столкновение звезды с черной дырой

Nature: компьютерное моделирование воссоздало столкновение звезды с черной дырой

Израильские астрофизики из Еврейского университета в Иерусалиме провели сложное моделирование одного из самых впечатляющих космических катаклизмов — так называемого события приливного разрушения (tidal disruption event, TDE).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх