Nature: компьютерное моделирование воссоздало столкновение звезды с черной дырой

Израильские астрофизики из Еврейского университета в Иерусалиме провели сложное моделирование одного из самых впечатляющих космических катаклизмов — так называемого события приливного разрушения (tidal disruption event, TDE).
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