Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения.
Зеленский: украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Этого гомика зеленского ни кто за язык не тянул, так что, те граждане которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство, а это примерно больше половина народа на Украине. Спрашивается, кем он будет воевать ? Я думаю так дойдёт и до 11 летних детей, а может и до 60 летних+. Его цель уничтожить весь народ пока ещё Украины и остаться в живых со своей элитой где нибудь или в какой нибудь пидористической стране.
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