Зеленский: украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить

Геннадий Хрипунов

Этого гомика зеленского ни кто за язык не тянул, так что, те граждане которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство, а это примерно больше половина народа на Украине. Спрашивается, кем он будет воевать ? Я думаю так дойдёт и до 11 летних детей, а может и до 60 летних+. Его цель уничтожить весь народ пока ещё Украины и остаться в живых со своей элитой где нибудь или в какой нибудь пидористической стране.