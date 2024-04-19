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В Краснодаре перекроют движение 20 апреля

В Краснодаре перекроют движение 20 апреля

В городе пройдёт торжественное мероприятие к Дню местного самоуправления.В Краснодаре 20 апреля введут ограничения для проезда автомобилей в связи с торжественным мероприятием к Дню местного самоуправления.

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