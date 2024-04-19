В Краснодаре перекроют движение 20 апреля

В городе пройдёт торжественное мероприятие к Дню местного самоуправления.В Краснодаре 20 апреля введут ограничения для проезда автомобилей в связи с торжественным мероприятием к Дню местного самоуправления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии