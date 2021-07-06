Резервный банк Австралии снизил объем покупок облигаций, оставив ставку на рекордно низком уровне

По итогам своего сегодняшнего заседания, как и ожидалось, Резервный банк Австралии (РБА) принял решение оставить свою учетную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и заявил, что, вероятно, данный процПо итогам своего сегодняшнего заседания, как и ожидалось, Резервный банк Австралии (РБА) принял решение оставить свою учетную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и заявил, что, вероятно, данный процент останется таким до 2024 года.