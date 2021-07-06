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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Резервный банк Австралии снизил объем покупок облигаций, оставив ставку на рекордно низком уровне

По итогам своего сегодняшнего заседания, как и ожидалось, Резервный банк Австралии (РБА) принял решение оставить свою учетную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и заявил, что, вероятно, данный процПо итогам своего сегодняшнего заседания, как и ожидалось, Резервный банк Австралии (РБА) принял решение оставить свою учетную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и заявил, что, вероятно, данный процент останется таким до 2024 года.

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