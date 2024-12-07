Осознанный подход: что нас ждет с 9 по 15 декабря согласно карте Таро Алёна ЮрьеваНа этой неделе нас ждет период, когда особенно важно сохранять внутреннее равновесие и осознанно подходить к решению жизненных задач.
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