Сотрудники тверской полиции в рамках акции «Студенческий десант» совместно с общественниками провели познавательные встречи со старшеклассниками и студентами

В ходе Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов в Торжке, Нелидове, Ржеве, Осташкове, Западной Двине, Калининском районе, Красном Холме и Кимрах, организовали различные мероприятия для старшеклассников и студентов.