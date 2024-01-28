Сотрудники тверской полиции в рамках акции «Студенческий десант» совместно с общественниками провели познавательные встречи со старшеклассниками и студентами

В ходе Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов в Торжке, Нелидове, Ржеве, Осташкове, Западной Двине, Калининском районе, Красном Холме и Кимрах, организовали различные мероприятия для старшеклассников и студентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии