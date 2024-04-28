Умер Мэтт Шелл из LucasArts: он работал над играми по “Звёздным войнам” в течение 20 летПоявились сообщения о смерти Мэтта Шелла, бывшего руководителя LucasArts, известного тем, что он работал над играми по “Звёздным войнам” в течение 20 лет.