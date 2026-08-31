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Мировое обозрение

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«Три кита» новой экономики России: что предлагает РСПП

«Три кита» новой экономики России: что предлагает РСПП

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя концепцию «Семи столпов» новой экономической модели, предложенную аналитическим центром «Третий Рим», свел ее к трем базовым опорам: человеческому капиталу, частному бизнесу и инновациям.

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