Белый дом выступил против помощи Израилю без поддержки Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в Палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения средств Украине.
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