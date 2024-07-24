Глава британской армии Уокер призвал Запад готовиться к войне через три года

Странам Запада следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряжённости. С таким призывом к ним обратился начальник Генштаба Сухопутных войск Вооружённых сил Великобритании генерал Роли Уокер.
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